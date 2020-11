„Ich freue mich außerordentlich, dass wir nach Jahren des Nichtstuns nun endlich den ersten Schritt hin zu einem modernen Leichtathletik-Stadion in Nordhausen geschafft haben,“ so Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) am Dienstag, zum Abschluss der ersten Sanierungsphase des Hohekreuz-Sportplatzes, als dieser zusammen mit Horst Friedrich, Reiner Berndt und Jons Anhalt das symbolische Band teilte. Die Baukosten des Projektes belaufen sich auf 750.000 Euro. Der zweite Bauabschnitt soll 2022 in Angriff genommen werden. Letztmalig wurde die Sportstätte 1994 grundhaft saniert. Seither gab’s nur kleinere Reparaturarbeiten.