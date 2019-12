Nordhausen. Der Nordhäuser Kreisjugendring bittet am 14. Februar 2020 an die Playstation. Dem Gewinner winken Tickets für ein Fußball-Bundesligaspiel von RB Leipzig.

Erste Südharzer Kreismeisterschaft im E-Sport „Fifa“

Das Nordhäuser Jugendclubhaus wird am 14. Februar kommenden Jahres Austragungsort einer ganz besonderen Sportveranstaltung: Dann nämlich will der Kreisjugendring erstmals eine Kreismeisterschaft im E-Sport austragen. Gespielt werde das Fußballsimulations-Computerspiel „Fifa20“. Das hat jetzt Kreisjugendring-Geschäftsführer Thomas Herwig angekündigt. Das Klubhaus will damit näher an die Lebenswirklichkeit junger Menschen herantreten und einen Schritt zum „soziokulturellen Jugendtreff der Zukunft“ machen, so Herwig, der dafür bereits in der vorigen Woche eine VR-Lounge (kurz für Virtuelle Realität) eröffnet hatte. Mithilfe von speziellen Brillen können Besucher hier Computerspiele und pädagogische Inhalte dreidimensional erleben.

Mit der ersten Auflage der Fifa-Kreismeisterschaft sollen nun 32 Einzelspieler und acht Mannschaften die Chance bekommen, sich gegenseitig in dieser immer beliebteren Sportart zu messen. Selbst namhafte Sportclubs wie Schalke 04 oder der FC Bayern München haben das Potenzial von E-Sports erkannt und investieren hier in eigene Teams.

Laut Jugendring können sich Spieler zwischen 14 und 27 Jahren anmelden. Gespielt wird an der Playstation 4. Dem Erstplatzierten winken neben einem Pokal des Kreismeisters zwei Karten für ein Fußballspiel des Bundesligisten RB Leipzig.