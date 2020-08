Erste Urkunde für Neugeborenes überreicht

Im März hatte der Nordhäuser Stadtrat einem Antrag der FDP-Fraktion zugestimmt, einen Baum für jedes neugeborene Kind der Stadt und seiner Ortsteile zu pflanzen. Am Donnerstag hat Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) nun die erste Urkunde an die Eltern übergeben, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Dabei begrüßte er den im August geborenen Kurt William Kunde und überbrachte den Eltern, Stefanie Kunde und Johannes Dorn, die besten Glückwünsche. „Wir verbinden mit der Initiative Zukunftsbaum die Begrüßung unserer Neugeborenen mit dem positiven Beitrag für das Klima und den Erhalt der ökologischen Vielfalt. Als Stadt führen wir die Tradition, bei der Geburt eines Kindes einen Baum zu pflanzen, fort und leisten damit einen nachhaltigen Beitrag für den Lebensraum unserer Bürger“, äußerte sich Buchmann.

Seit diesem Sommer pflanzt die Stadt Nordhausen anlässlich jeder Geburt eines Kindes einen Baum. Das Bäumchen wird Teil eines neuen Waldes im Bereich Harzrigi sein. Der so neu entstehende Laub-Mischwald soll mit zukunftsfähigen Baumarten die in den Dürrejahren 2018/19 durch Trockenheit und Borkenkäferbefall abgestorbenen Fichtenbestände ersetzen. Das Gebiet erstreckt sich über mehrere Hektar und wird jedes Jahr mit bis zu 400 Bäumen erweitert. Dies entspricht etwa der jährlichen Anzahl der Geburten in der Stadt.