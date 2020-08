Genau 144.000 Euro investiert die Gemeinde Werther in den Neubau der Trauerhalle in Haferungen. Am Donnerstag war erster Spatenstich, den Ortsteilbürgermeisterin Anne-Katrin Wolter (parteilos), Bauunternehmer Frank Wiegand und Werthers Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt (parteilos, von links) ausführten. In diesem Jahr soll der Rohbau, die Dachdeckerarbeiten sowie der Einbau von Fenster und Türen erfolgen. 2021 kommen die Tischlerarbeiten und die Elektro an die Reihe. Bis Ende Juli 2021 soll alles fertig sein.