Das Ensemble Nobiles aus Leipzig gastiert in der Basilika von Münchenlohra.

Münchenlohra. Der Förderverein lädt am 21. Juni nach Münchenlohra zu Volksliedern und A-Capella-Musik.

Erstes Klosterhofkonzert an der Basilika in Münchenlohra

Ein 1. Klosterhofkonzert plant der Förderverein Kloster Münchenlohra vor der Basilika am 21. Juni. Ab 17 Uhr will das Leipziger Ensemble „Nobiles“ mit den Vögeln der Hainleite in einen Wettstreit eintreten. Die fünf Sänger bringen Volkslieder und unterhaltsame A-Cappella-Musik zu Gehör.

„Nobiles“ gewann im vergangenen Jahr den Wettbewerb beim Vokalmusikfestival im finnischen Tampere, jetzt mussten die Sänger und freischaffenden Künstler coronabedingt auf alle geplanten Konzerte verzichten. Vor wenigen Wochen haben die Musiker, die ihren Ursprung im Leipziger Thomanerchor haben, das Konzept von Hofkonzerten entwickelt.

Der Klosterverein wird Bänke und einige Klappstühle bereithalten, es können aber auch mitgebrachte Picknickdecken genutzt werden. Stehplätze sind nicht erlaubt. Da der Einlass nach den Regeln des Infektionsschutzes mit Platzzuweisung etwas zeitaufwendiger wird, sollten die Konzertbesucher etwas früher kommen.