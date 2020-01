Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erstes Lesecafé des Jahres in der Bibliothek

Das erste Lesecafé des Jahres findet am Mittwoch, 8. Januar, an 16 Uhr in der Nordhäuser Stadtbibliothek statt. Wie es Tradition geworden ist, steht der Namensgeber der Bibliothek, der aus Nordhausen stammende Dichter und Schriftsteller Rudolf Hagelstange, im Mittelpunkt dieses Auftakts. Literaturkennerin und Historikerin Heidelore Kneffel stellt seine Beziehung zum Harz dar. Die Landschaft, die Menschen und ihre Traditionen werden variantenreich vor Augen geführt. Es wird auch an einen Künstlerfreund Hagelstanges erinnert: den Grafiker, Buchillustrator und Buchkünstler Eduard Prüssen aus Köln, Jahrgang 1930, der mehrere Bücher Hagelstanges illustriert hat und auch in der umfänglichen Hagelstange-Kunstschau 2012 im Kunsthaus Meyenburg mit mehreren Illustrationen vertreten war.