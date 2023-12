Kantor Michael Goos steht an der Schuster-Orgel der St.-Blasii-Kirche in Nordhausen.

Konzert Es kracht in der Kirche: Nordhausen erlebt ein besonderes Silvester-Feuerwerk

Nordhausen Kantor verspricht für den Silvester-Abend in Nordhausen musikalische Raketen. Er will noch einmal alle Register an der Orgel ziehen.

Es kracht und glitzert in St. Blasii. „Aber mit musikalischen Zündschnüren und Raketen“, betont Kantor Michael Goos. „Wir laden wieder ein zum Orgelfeuerwerk in unserer Kirche am Silvesterabend um 22.30 Uhr.“

Michael Goos will noch einmal alle Register der Schuster-Orgel ziehen und musikalische Wunderkerzen sowie Böller darauf erklingen lassen. „Angefangen von der größten Rakete aller Zeiten, Johann Sebastian Bach, über Werke von Johann Strauss, Richard Wagner und Charles-Marie Widor bis hin zu Filmmusik von Hans Zimmer, beeindruckend adaptiert für die Orgel“, wirbt der Kantor für einen Besuch seiner Kirche.

Die Vorfreude auf dieses besondere Konzert sei groß, meint Michael Goos, denn „wann sonst könnte man solche Schmankerl mal im Konzert spielen“. Dabei wage er den Spagat zwischen klassischer Orgelliteratur und musikalischen Brücken bis hin zur Filmmusik der vergangenen Jahre. Es gibt also wieder reichlich Gründe, den letzten Abend des Jahres in guter Gesellschaft in St. Blasii zu verbringen.

Das Konzert soll gegen 23.15 Uhr enden. Somit bleibt genug Zeit, um zum echten Feuerwerk dann wieder zu Hause zu sein. Der Eintritt zum Konzert ist frei.