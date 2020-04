Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es werden denkwürdige Ostern

Dieses Osterfest wird uns allen wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Es wird eins werden, das wir in dieser Form noch nie erlebt haben. Es wird dieses Mal kein gemütliches Beisammensein beim Osterfeuer geben und auch kein Brunchen im Lieblingsrestaurant mit der Familie. Das alles erlaubt uns Corona zur Zeit nicht. Aber machen wir das Beste aus der Situation.

Rausgehen in die Natur ist immer noch erlaubt. Und das Wetter spielt zum Fest ja soweit mit, dass einem Ausflug zu Fuß oder per Rad nichts im Wege steht. Natürlich sollten nun nicht alle gleichzeitig zu den gleichen Orten pilgern wie sonst auch. Landrat Matthias Jendricke (SPD) denkt hier besonders an den Gondelteich in Neustadt oder die Ziegenalm in Sophienhof.

Landratsamtssprecherin Jessica Piper empfiehlt daher, auch mal andere Ziele für sich zu entdecken, um eine Massenansammlung von Menschen zu verhindern. Denn trotzdem sollten alle Ausflügler daran denken, die geltenden Abstandsregeln einzuhalten. Das wird auch überprüft. „Gerade an den touristischen Hotspots werden wir über Ostern mit drei Teams weiterhin Kontrollen durchführen“, kündigt Landrat Matthias Jendricke an. Trotz allem genießen Sie dieses außergewöhnliche Fest.

Frohe Ostern!