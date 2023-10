Es wird wieder laut in Nordhausen: Denn die Party zum Semesteranfang steigt

Nordhausen. Am 18. Oktober treffen sich die Nordhäuser Studenten und alle anderen Feierbiester zur Semesteranfangsparty im Bochumer Hof.

Am 18. Oktober ist es wieder soweit: Dann wird im Areal des Bochumer Hofes die 12. Semesteranfangs-Party der Wohnungsbaugenossenschaft Südharz (WBG) und des Karzer-Vereins der Hochschule gefeiert. Um 20 Uhr beginnt an diesem Abend die Fete. Der Eintritt ist wie immer frei.

Die Einladung der WBG richtet sich dabei nicht nur an die Erstsemester der Hochschule, sondern an alle jungen und jung gebliebenen Menschen der Stadt und des Landkreises. Bereits am Nachmittag wird das große Festzelt im Bochumer Hof für das Partnerhoffest der WBG genutzt. „Dabei wollen sich der Vorstand sowie die Mitarbeiter der Wohnungsbaugenossenschaft bei allen Partnern bedanken”, so die WBG-Vorstände Steffen Loup und Sven Dörmann.