Etwas Wehmut muss sein

Soll Neues entstehen, muss Altes weichen. Das leuchtet ein. Und doch: Als sich der Abrissbagger an diesem Donnerstag gnadenlos an der alten Westtribüne des Nordhäuser Albert-Kuntz-Sportparks verging, war die sonst so bemühte Neutralität des beobachtenden Zeitungsschreibers kaum noch aufrechtzuerhalten. Dieser Abschied tut doch weh.

Das erste Loch, das der Bagger in die Wand der Tribüne fraß, war ausgerechnet an jener Stelle, an der ich als Kind zum ersten Mal Zuschauer war. Genau dort, nur wenige Meter von mir entfernt, beinahe zum Greifen nahe, trat damals Lutz Lindemann im Jenaer Dress einen Freistoß. Ein Nordhäuser Fan erinnerte ihn in dem Moment an seine Motor-West-Vergangenheit und bat um Nachsicht. Da drehte sich der Angesprochene zum Publikum um und erwiderte lachend: „Dann stell Dich doch mit in die Mauer.“

Die Episode hatte nichts mit dem Ausgang des Spiels zu tun. Aber sie hat sich tief in meinem Gedächtnis eingegraben. Seitdem habe ich sie geliebt, diese Nähe zum Fußballfeld. Das war für mich immer etwas Positives im Kuntz-Sportpark.

Die neue Arena soll moderner werden, zeitgemäß. Einverstanden. Aber ich hoffe, die Nähe zum Zuschauer bleibt ihr erhalten. Denn auch der neue Sportpark sollte künftigen Fußballfans diese besonderen Momente ermöglichen.