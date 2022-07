Evangelische Grundschule Nordhausen hat 15 freie Plätze und startet eine Aktion

Schüler der Klasse 3a weisen den Weg in ihre Evangelische Grundschule in Nordhausen.

Nordhausen. Interessierte Eltern können ihre Kinder noch bis zum 15. Juli für einen Schulwechsel anmelden.

Am Ende dieses Schuljahres startet die Evangelische Grundschule in Nordhausen eine kurzfristige Aktion und schafft 15 Extra-Plätze für Schulkinder, die unglücklich in ihrer Schule sind, berichtet Schulleiterin Uta Sophie Halbritter. Eltern, die meinen, dass sich ihr Kind unter- oder überfordert fühlt, individuell gefördert werden sollte oder sich auf den Übergang zum Gymnasium vorbereiten möchte, können sich bis 15. Juli einen der 15 Plätze für die zukünftigen Klassen 1, 2 oder 4 sichern.

Ein Schulwechsel sei problemlos möglich, betont die Schulleiterin, und auch die kurzfristige Anmeldung zum diesjährigen Schuleintritt unterstütze sie. Die Evangelische Grundschule Nordhausen ist eine Ganztagsschule und von Montag bis Freitag von 6.30 bis 17 Uhr geöffnet. Alle Kinder – gleich welcher Konfession oder Herkunft – seien willkommen und lernen in kleinen Klassenverbänden. Zur Schulgemeinschaft gehören aktuell 150 Schüler, 16 Lehrer, Erzieher, Sozialpädagogen und Sonderpädagogen.

Auf eine gute Kommunikation mit den Eltern lege die Schule besonderen Wert. Unterstützt werde sie unter anderen durch den Förderverein der Schule und den Südharzer Kirchenkreis.