EVN schließt Kundenzentrum in Nordhausen

Nordhausen. Grund ist die sich verschärfende Corona-Pandemie.

Die Energieversorgung Nordhausen (EVN) hat voraussichtlich bis Jahresende ihr Kundenzentrum in der Straße der Genossenschaften und ihr Energie-Service-Center in der Rautenstraße für die persönliche Kontaktaufnahme geschlossen. Angesichts steigender Corona-Zahlen auch im Südharz setze man konsequent auf den Schutz von Kunden und Mitarbeitern, heißt es in einer Pressemitteilung. Kunden sollten beispielsweise für Zählerstandsmitteilungen oder Abschlagsbetragsänderungen alternative Kommunikationswege über das Kundenportal: www.energie-nordhausen.de, E-Mail: info@energie-nordhausen.de oder Telefon: 03631 / 63 49 11 nutzen. In dringenden Fällen kann für ein persönliches Gespräch telefonisch ein Termin vereinbart werden.

Die Störungshotline steht weiter rund um die Uhr unter Tel.: 03631 / 63 45 zur Verfügung. Gleiches gilt für den Kassenautomaten in der Straße der Genossenschaften 93.