Der Prozess gegen das Apotheker-Ehepaar Heike und Manfred K. aus Brandenburg sowie ihre ehemalige Angestellte Jennifer R. wegen Betruges und Urkundenfälschung ist am Montag vor dem Nordhäuser Amtsgericht fortgesetzt worden.

Der dritte Verhandlungstag begann mit der Antragstellung des Staatsanwaltes, der eine weitere Zeugin vorladen lassen möchte. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine frühere Angestellte des angeklagten Ehepaares. Diese soll ebenfalls wie Jennifer R. eine Liebesbeziehung zu Manfred K. unterhalten und genau wie sie deutschlandweit für ihn – getarnt mit Perücke und Brille – Medikamente mithilfe von gefälschten Rezepten beschafft haben. Die ehemalige Angestellte wurde bereits wegen Rezeptbetruges verurteilt. Sie brachte die Ermittler erst auf die Spur von Heike und Manfred K. Bis heute leugnet der Apotheker, mit ihr und mit Jennifer R. eine Beziehung gehabt zu haben.

Anwältin verliest Stellungnahme

Das bekräftigte er auch noch einmal in einer Stellungnahme, die seine Anwältin am Montag vor Gericht verlas. Demnach hätte ihn mit den beiden Frauen nur eine „innige Freundschaft, aber keine Liebe verbunden“. Manfred K. räumte jedoch ein, dass diese Freundschaft auch mit gewissen Vorzügen einherging. „Heute spricht man von Freundschaft Plus“, hieß es dazu in der Stellungnahme. Daraufhin meldete sich die Anwältin von Jennifer R. zu Wort, die ebenfalls auf Wunsch ihrer Mandantin ein Schreiben verlas, in dem Manfred K. als ihr Lebenspartner bezeichnet wurde.

Die Ermittler gehen laut Melanie W. derzeit davon aus, dass der Angeklagte sich mit beiden Frauen einließ, ihnen falsche Versprechungen machte und sie dazu brachte, ihm bei dem Rezeptbetrug zu helfen. Die Nordhäuser Polizistin ist Teil der Arbeitsgruppe, die sich mit dem Fall eingehend beschäftigte. Sie war bei der Vernehmung der ersten Ex-Geliebten dabei, deren Aussage Manfred K. belastete und die Aufmerksamkeit der Ermittler auf ihn lenkte. Zudem schilderte die Polizistin dem Gericht, wie Manfred K. und Jennifer R. in Heidelberg observiert wurden, wo das Paar die Betrugsmasche in mehreren Apotheken durchzog und innerhalb weniger Tage Medikamente im Wert von 42.000 Euro erbeutete.

Scharfe Waffe im Haus entdeckt

Interessant für die Beweisaufnahme waren auch ihre Ausführungen zu der Durchsuchung im Mai dieses Jahres im Wohnhaus des angeklagten Apotheker-Ehepaares. Dabei wurden unter anderem die Medikamente aus Heidelberg wiedergefunden sowie ein Hartschalenkoffer, in dem sich eine scharfe Waffe befand. Zudem gab die Polizistin Aufschluss darüber, was die Prüfung der Finanzen der drei Angeklagten anging. Dabei konnten keinerlei nennenswerte Auffälligkeiten festgestellt werden, sagte sie.

Heike und Manfred K. wird vorgeworfen, über mehrere Jahre hinweg Rezepte gefälscht zu haben und diese bundesweit in Apotheken eingelöst zu haben – auch in Thüringen. Bei der Beschaffung der Medikamente half ihnen ihre frühere Angestellte Jennifer R., die ebenfalls mit angeklagt ist. Die illegal erworbenen Medikamente wurden in den Apotheken des Ehepaares weiterverkauft. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 80.000 Euro.

Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt.