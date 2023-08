Exotische Tiere sind im Landkreis Nordhausen beliebt: 300 Südharzer haben ein besonderes Haustier

Nordhausen. Im Landkreis Nordhausen leben etwa 1700 exotische Tiere. 300 Halter sind bei der Unteren Naturschutzbehörde registriert.

In Brandenburg hat vor Kurzem die Suche nach einer Löwin für Aufregung gesorgt. Anwohner durften ihre Häuser nicht verlassen. Am Ende stellte sich heraus, dass es sich bei der angeblichen Löwin vermutlich nur um ein Wildschwein handelte. Die Analyse von Fußspuren und vom Kot des Tieres ergab, dass es sich offenbar nicht um ein fleischfressendes Tier handeln kann. Das Tier soll aus einer Privathaltung stammen.

Wie steht es im Landkreis Nordhausen mit der Haltung exotischer Tiere? Nach Auskunft von Landratsamtssprecherin Jessica Piper müssen solche Individuen bei der Unteren Naturschutzbehörde gemeldet werden. „Wir haben bei uns im Landkreis etwa 300 Tierhalter, die besonders geschützte Tiere, also exotische und heimische, halten. Das sind in etwa 1700 Individuen“, führt sie weiter aus. Meistens handele es sich dabei um Landschildkröten und so genannte Waldvögel in Haltung. „Die Haltungsauflagen richten sich nach den veterinärrechtlichen Bestimmungen zur Haltung von verschiedenen Tiergruppen und den Bestimmungen der Zoo-Richtlinie“, ist von Jessica Piper abschließend zu erfahren.