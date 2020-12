Expertise aus Neustadt auch für andere Regionen

Die Lungenklinik Neustadt entlastet als Level-1-Klinik andere Regionen Thüringens, was die medizinische Versorgung von Covid-19-Erkrankten angeht. Die Patienten kämen derzeit vor allem aus dem Südharz, dem Unstrut-Hainich- und dem Wartburgkreis, erklärte Geschäftsführerin Elke Hirsch am Freitag. Aktuell lagen am Freitag in Neustadt 19 Patienten auf der Intensivstation und weitere neun auf der Normalstation. „Die personellen Kapazitäten sind knapp, und die Belastung für das Personal ist sehr hoch“, meint Hirsch mit Blick auf den langen Pandemie-Zeitraum. Manch einer verzichte auf Urlaub oder freie Tage.

Laut Intensivregister waren am Freitag 46 der 72 Intensivbetten im Südharz belegt.