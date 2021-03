Externe Berater für Nordhäuser Landratsamt

Die Finanzlage des Kreises nehmen demnächst Prüfer in den Blick.

Die Haushaltslage des Landkreises wird demnächst eine Beratungsgesellschaft unter die Lupe nehmen. Und zwar für ein Jahr. So hat es das Landesverwaltungsamt als Aufsichtsbehörde angeordnet. „Wenn man das zur Absicherung der hohen Zuwendung für nötig hält, ist das in Ordnung“, erklärte Landrat Matthias Jendricke (SPD) mit Blick auf die milllionenschweren Bedarfszuweisungen in den vergangenen Jahren.

Er geht davon aus, dass die Kontrolleure noch vor dem Sommer mit ihrer Arbeit beginnen. Welche Beratungsgesellschaft zum Zuge kommt, ist noch nicht geklärt. Nach einer Ausschreibung muss der Kreisausschuss erst noch einen Vergabebeschluss fassen.

Die „umfassende Organisationsuntersuchung“ betrachtet die Personalausstattung ebenso wie Vertragsangelegenheiten. Auch die Digitalisierung sei ein Thema. „Das wird ein Stresstest für Verwaltung“, blickt der Kreischef voraus. Doch er will den Blick der externen Gutachter auch als eine Chance sehen: „Eine kritische Selbstreflexion ist immer hilfreich.“ Die Beratungsgesellschaft könnte zudem Erfahrungen aus anderen Kreisen einbringen, beispielsweise in punkto Digitalisierung der Verwaltung.

Ein Vergleich bloßer Zahlen dürfe nur nicht alles sein. „Wo am billigsten gearbeitet wird, wird nicht die Aufgabe am besten erfüllt“, erinnert der Kreischef beispielhaft an die personelle Aufstellung des Gesundheitsamts.

Der Landkreis Nordhausen ist in der Haushaltssicherung und insofern verpflichtet, die Konsolidierung durch externe Experten begleiten zu lassen.