Extrem-Wanderer meistern trotz Regen und Schlamm 100 Kilometer von Nordhausen bis Halle

Nordhausen. Bereits zum 45. Mal startete der Südharz-Hunderter in Nordhausen. Mit welchen Unbilden die Gruppe zu kämpfen hatte und welche Erfahrungen die Teilnehmer machten:

Unter den zahlreichen Nonstop-Wanderungen über 100 und mehr Kilometer im und am Harz bleiben nur wenige in dauerhafter Erinnerung. Besondere Ereignisse unterwegs, vor allem aber das Wetter, sorgen für das Einbrennen ins Gedächtnis. Sturm, starker Frost, viel Schnee oder Hitze, all dies bestimmte in den vergangenen knapp 20 Jahren bereits einige der Langstreckenwanderungen.

Der 45. Südharz-Hunderter von Nordhausen nach Halle wird wegen des stundenlangen Regens in Erinnerung bleiben. Denn in schätzungsweise zehn der 26 Wanderstunden wurde es von oben und dann meist auch von unten nass, am längsten regnete es fast ununterbrochen Sonntagnacht, also zwischen Grillenberg nördlich von Sangerhausen und Aseleben am Süßen See. Nicht jede Regenbekleidung entpuppte sich dabei als tatsächlich regendicht. Und die wirklich dichte Regenbekleidung lässt den Schweiß nicht transpirieren, was dann trotzdem für Nässe auf der Haut sorgt. Gute Trekkingregenschirme sind eine Alternative, aber sie behindern das ungehinderte Gehen, wenn man sie stundenlang in der Hand halten muss. So machte halt jeder der sieben Teilnehmer individuelle Erfahrungen mit dem für die nach mehreren Dürrejahren ausgetrocknete Natur so wichtigen Nass. Die Gruppe war am Bahnhof Nordhausen bereits im Regen gestartet. Nach 30 Kilometern wurde die Gaststätte in Questenberg gegen Abend erreicht. Da hatten die Wanderer bereits erfolgreich den heftigen Schlamm im Alten Stolberg, wo gerade die ersten Märzenbecher und Leberblümchen erblühten, hinter sich gebracht. Einkehrpausen gab es diesmal nicht bereits in Uftrungen, sondern erst in Questenberg, in Grillenberg und zum Frühstück in Aseleben. Für fast alle Teilnehmer besonders wohltuend war auch die letzte kurze Einkehr nach 88 Kilometern in Langenbogen, bereits mit dem Ziel vor Augen: Die Sonne hatte den ewigen Regen vertrieben und wie so oft im Höhnstedter Weinanbaugebiet am Süßen See wurde es frühlingshaft mild.

Alle Wanderer erreichten persönlich gestecktes Ziel

Am Ziel, dem S-Bahnhof Halle-Nietleben, nahmen gleich drei Nordhäuser ihre Urkunden über 100 Kilometer in Empfang: Antje Otte-Hartig, Thomas Strietzel sowie der Wanderleiter Bodo Schwarzberg. Oliver Mieth aus Schirgiswalde in der Oberlausitz nahm bereits 23 Mal an Hundertern im Harz teil und hatte zudem die weiteste Anreise. Zum 12. Mal gönnte sich Christian Richter aus Jena den langen Kanten. Beide erreichten die 100 Kilometer. Zwei Wanderfreunde aus Eisleben, darunter der Syrer Nabil, erwanderten 31 Kilometer von der Lutherstadt zur Saalestadt. Der Beginn ihrer Wanderung nahm in einer Eisleber Küche ihren Ausgang, in der die Gruppe mit Kaffee und Kuchen verwöhnt wurde. Alle zum 45. Südharz-Hunderter Gestarteten haben ihr persönlich gestecktes Ziel erreicht. Der 46. Südharz-Hunderter findet zum zweiten Mal auf dem leider viel zu wenig begangenen Karstwanderweg statt. Wie schon kurz vor dem großen Corona-Lockdown im Oktober 2020 (36. Südharz-Hunderter) wird am 1. April wieder in Bad Sachsa gestartet. Das Ziel ist Sangerhausen.

Anmeldungen für den nächsten Hunderter unter: bodo_schwarzberg@yahoo.de