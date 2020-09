Nordhausen. Der Kinderbuchautor begeistert 98 Schüler in zwei Lesungen in der Rolandstadt.

Fabian Lenk liest in der Stadtbibliothek in Nordhausen

Nachdem die geplanten Lesungen mit dem bekannten Kinder- und Jugendbuchautor Fabian Lenk im März wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, konnten diese nun mit 98 Schülern und ihren Lehrerinnen in zwei Lesungen in der Nordhäuser Stadtbibliothek nachgeholt werden. Das sagte am Dienstag Bibliotheksmitarbeiterin Alexa Henze. Die Begeisterung der Schüler sei sehr groß gewesen. So habe die erste Lesung die Kinder angespornt, bei Mitrate-Krimis genau hinzuhören, um den Fall lösen zu können. Die zweite Lesung habe dagegen große Spannung mit den Brüdern Josh und Finn gebracht, die in der „Minecraft“-Welt kämpfen.