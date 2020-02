Fachleute treffen sich in Nordhausen: Eiscafés stellen sich auf Veganer ein

Eis muss kein Sorbet sein, damit es auch Veganer genießen können. Günter Single von der Gelato University in der Nähe von Bologna greift am Montag zu Nuss- und Reismilch, die Kuhmilch auch bei der Eisherstellung ersetzen könne. Vor den Augen von etwa zwei Dutzend Eiscafé-Betreibern aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt bereitet er ein laktosefreies Nuss- und ein Pistazieneis zu.

Das müde Lächeln eines Italieners nimmt er auf: „So ein Eis schmeckt natürlich anders als das normale Nusseis.“ Aber manche Kunden würden eben veganes Eis wünschen, wolle man die nicht verlieren, sollte man sich auf sie einstellen.

Günter Single ist Gast im Nordhäuser Unternehmen Gastro Service, das zum nunmehr 30. Eisseminar eingeladen hatte. Was ihn mit Geschäftsführer Udo Müller verbindet, sind die Eismaschinen: Dessen Hersteller betreibt die Gelato University, Müller hat die Maschinen-Vertriebsrechte für Thüringen und Sachsen-Anhalt seit 25 Jahren.

Im Metier freilich ist der Nordhäuser schon seit vier Jahrzehnten: Bis 1989 war er Kundendienstleister der Kältetechnik in Niedersachswerfen. „Und mit den Konkurrenzprodukten hatten wir uns natürlich auch beschäftigt“, denkt Müller zurück.

Nach der Wende war er zunächst in einem Kasseler Vertrieb für Eismaschinen angestellt, bald folgte der Weg in die Selbstständigkeit. In wenigen Monaten nun steht das 30-jährige Firmenjubiläum an. Gastro Müller beschäftigt in Nordhausen 13 Leute sowie zwei Auszubildende, erwirtschaftet einen Jahresumsatz im niedrigen Millionen-Euro-Bereich.

Neben Eismaschinen werden auch Eisvitrinen, das komplette Inventar für Eiscafés sowie Großküchen vertrieben. In Nordhausen seien alle Eiscafé-Betreiber seine Kunden, sagt Udo Müller stolz. Steffen Puls ist einer von ihnen. In Nordhausens Barfüßerstraße steht er seit 20 Jahren an der Eismaschine, ab 4. Februar beginnt die diesjährige Eissaison. Auch eine neue Kreation soll im Angebot sein. Eine solche, schätzt er, sei mit dem Verkosten von etwa 10 bis 20 Kugeln verbunden.

Klar macht er außerdem eines: Bei aller Experimentierfreude seien die Zutaten entscheidend. Puls setzt in seiner Gelateria Murano weiter auf Milch, Sahne und frische Früchte statt auf Milchpulver, pflanzliche Fette, Aromen.

Anfang April lädt Udo Müller wie schon voriges Jahr zur Gelato Challenge, bei der die drei besten Eissorten von Herstellern aus Mitteldeutschland und Bayern ermittelt werden sollen. Nach einem Tipp gefragt, sagt Günter Single: „Mache das, was du dir in deinem Kopf vorstellen kannst.“ Dann könne man sogar mit scharfen Gewürzen oder Bitterstoffen experimentieren.