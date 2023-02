Fachtagung an Hochschule Nordhausen fokussiert die Förderung von Kindern und das Stärken von Familien

Nordhausen. Wie eine Vereinigung in Thüringen sich für Familien einsetzt und was bei einer Fachtagung mit bundesweitem Interesse in Nordhausen im Mittelpunkt stand.

Die Themen „Frühe Hilfen“ und „Frühförderung“ standen im Mittelpunkt einer Fachtagung an der Hochschule Nordhausen. Ziel der Veranstaltung ist es, Akteure zu vernetzen sowie die Bedeutung frühzeitiger Unterstützungsangebote für Kinder und Familien zu betonen.

Die Tagung erregt mittlerweile auch bundesweit und darüber hinaus für Aufsehen. So konnten die Organisatoren von der Vereinigung für interdisziplinäre Frühförderung Thüringen (VIFF) insgesamt 200 Teilnehmer begrüßen, die in Präsenz oder online der Tagung folgten. Nicht nur alle Regionen Thüringens waren gut vertreten, sondern es konnten auch Gäste aus Emden, München, Hannover und Berlin begrüßt werden. Sogar ein Vertreter der Hochschule Zürich schaltete sich online zu.

„Bereits 2019 fand die Konferenz in Nordhausen statt. Die letzten zwei Jahre konnte die Tagung dann nur online durchgeführt werden. Aber bisher konnten wir noch nie so viele Teilnehmer, auch über Thüringen hinaus, begrüßen“, freut sich Denise Schulz, Vorstandsvorsitzende der VIFF. Erstmals übernahmen auch gleich zwei Thüringer Minister die Schirmherrschaft: Helmut Holter (Linke), Minister für Bildung, Jugend und Sport sowie Heike Werner (Linke), Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. „So etwas hat es in dieser Form noch nie gegeben“, erklärt Denise Schulz.

Auch die Einführung in das Tagungsthema war etwas Besonderes. Es war nicht die klassische Eröffnung, sondern den Teilnehmern wurde eine Art Kammerspiel dargebracht. Denise Schulz und Silke Schellbach von der VIFF stellten dabei mit Matthias Loew aktuelle Themen in den Vordergrund. Dazu gehört, dass Kinder mit Defiziten im Kita-Bereich oftmals zu kurz kommen, weil die Erzieher dort an ihre Grenzen kommen. Weiterhin beklagen die Akteure die fehlende Niedrigschwelligkeit im Bereich der Frühförderung. „Die Frühförderung umfasst die Zeit von der Geburt bis zum Schuleintritt. Aber es gibt viel zu viele bürokratische Hürden, eh Familien Hilfe erhalten. Der Altersdurchschnitt der Kinder liegt bei vier Jahren, ehe Hilfe gewährt wird. Dies ist deutlich zu spät“, bedauert Denise Schulz.

Die Vereinigung für interdisziplinäre Frühförderung ist ein ehrenamtlicher Verein. „Wir machen alles neben unserer eigentlichen beruflichen Tätigkeit. Weitere Mitstreiter sind herzlich willkommen. Besonders Eltern wären ein große Bereicherung für uns“, so Schulz.