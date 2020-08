Färberwanderung rund um Ilfeld

Ilfeld. Ulrike Tuschy führt Interessierte am 22. August.

Historische Färberpflanzen können Interessierte am 22. August bei einer Färberwanderung mit Ulrike Tuschy entdecken. Diese beginnt um 10 Uhr am Ilfelder Färberhof in der Hohnsteiner Straße 21. Zur Wanderung gehört auch, die zuvor bestimmten Färberpflanzen zu verarbeiten. Ein selbst gefärbtes Seidentuch ist das Ziel. Der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro pro Person. Um Anmeldung wird gebeten, unter Telefon: (036331) 50935 oder Mail: uli.tuschy@t-online.de.