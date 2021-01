Fahranfänger kollidiert in Nordhausen mit einer Leitplanke

Nordhausen. Ein Wendemanöver an der Tankstelle ist einem Fahranfänger zum Verhängnis geworden, berichtet die Landespolizeiinspektion am Mittwoch. Der 18-Jährige wollte am Dienstag gegen 22.15 Uhr an der Tankstelle am Industrieweg mit seinem Auto wenden und verlor dabei in der Dunkelheit offenbar die Übersicht. Er prallte gegen eine Leitplanke. Durch den Unfall entstanden Schäden am Fahrzeug und an der Schutzleitplanke. Zur Schadenshöhe macht die Polizei noch keine Angaben. Der junge Mann kam bei der Kollision mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.