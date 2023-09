In Niedersalza kommt es zu Behinderungen im Busverkehr.

Fahrgäste in Nordhausen aufgepasst: Behinderungen im Busverkehr im September

Nordhausen. In Nordhausen wird gebaut. Dadurch kommt es zu Veränderungen auf einigen Stadtbuslinien. Wo und wann mit den Behinderungen in der Rolandstadt zu rechnen ist.

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es vom 6. bis zum 22. September in Niedersalza zu Behinderungen auf einigen Stadtbuslinien. „In diesem Zeitraum können die Haltestellen An der Salza, Schule, Holungsbügel, Falkenweg, Elsterstieg, Nachtigallenweg und Paul-Urban-Siedlung nicht bedient werden. Eine Ersatzhaltestelle wird in Niedersalza/Schule aus Richtung Hüpedenweg eingerichtet“, informiert Gerd Grübner von den Verkehrsbetrieben Nordhausen.