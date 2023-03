Fahrgastzahlen sind 2022 bei der HSB wieder gestiegen

Die Harzer Schmalspurbahnen hatten in 2022 wieder mehr Fahrgäste und blicken optimistisch auf das laufende Jahr.

Südharz. Regionaler Bahnbetreiber verzeichnet im vergangenen Jahr rund eine Million Reisende im Harz. Mit der Harzquerbahn waren 339.000 Fahrgäste unterwegs.

Nach dem weitgehenden Ende der Corona-Pandemie haben sich 2022 neben dem Tourismus in der Harzregion auch die Fahrgastnachfrage und die Einnahmen der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) wieder erholt. Zwar wurde das Niveau der Vor-Coronazeit noch nicht wieder erreicht, aber der Trend lässt das kommunale Unternehmen optimistisch auf das laufende Jahr blicken.

Mit der Eröffnung der neuen Dampflokwerkstatt in Wernigerode nahm es 2022 zudem eine wichtige Weichenstellung für seine Zukunft vor. Auch mögliche Erweiterungen des Streckennetzes sind perspektivisch nicht ausgeschlossen.

Waren die HSB-Jahre 2020 und 2021 noch durch erhebliche coronabedingte Angebots- und Fahrplanreduzierungen geprägt, so sind im vergangenen Jahr zumindest diese Einschränkungen vollständig entfallen. Allerdings galt in den Zügen weiterhin die bei Fahrgästen zumeist unbeliebte und erst kürzlichaufgehobene Maskenpflicht.

Wiederbelebter Tourismusfüllt auch die Züge

Unterm Strich bescherte der nach Corona im Harz wieder aufblühende Tourismus dem Unternehmen in 2022 ein höheres Fahrgastaufkommen. „So waren in den Zügen der HSB rund eine Million Reisende und damit bereits über 30 Prozent mehr Gäste als noch im Vorjahr unterwegs“, berichtet HSB-Sprecher Dirk Bahnsen. Das Vor-Corona-Niveau von 1,2 Millionen Fahrgästen im Jahre 2019 wurde aber noch nicht wieder erreicht.

Auch witterungsbedingte Einflüsse sowie die beiden großen Waldbrände im Nationalpark Harz im August und September vergangenen Jahres wirkten sich auf die Fahrgastzahlen aus: Deshalb musste hierdurch der Zugverkehr auf der wirtschaftlich wichtigen Brockenstrecke an 37 Tagen vollständig ruhen, an weiteren 15 Tagen konnte nur ein eingeschränkter Betrieb stattfinden.

Der insgesamt positive Fahrgasttrend spiegelt sich in allen Bereichen des HSB-Streckennetzes wider. In der Brockenbahn fuhren mit 472.000 Fahrgästen schon wieder rund 20 Prozent mehr Reisende als noch im Vorjahr. Auf der Harzquerbahn im Bereich Nordhausen ist mit 339.000 beförderten Personen ein Plus von zwölf Prozent gegenüber dem Coronajahr 2021 zu verzeichnen, auf der Selketalbahn mit 76.000 Fahrgästen sogar ein Zuwachs um 145 Prozent. Auch bei den Sonder- und Charterzugfahrten ging es iwieder aufwärts. Hier nahm die Nachfrage wegen des Wegfalls der Angebotseinschränkungen um 62 Prozent auf 21.000 Gäste zu. red