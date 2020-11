Fahrrad ist einer der Hauptpreise in Nordhausen

Nur noch wenige Tage kann der 2. Nordhäuser Adventskalender erworben werden. Ab 1. Dezember soll dann die tägliche Bekanntgabe der Gewinner erfolgen, kündigt Holger Richter vom Lions-Club an. Einer der Hauptpreise ist ein gesponsertes Mountainbike vom Cube-Store in Nordhausen. Store-Leiter Frederic Bienert übergab schon mal symbolisch das Fahrrad an die Vertreter der beiden Charity-Clubs, die mit den Erlösen des Adventskalenderverkaufs soziale und gemeinnützige Projekte in der Region unterstützen wollen. „Wir freuen uns sehr über die breite Unterstützung vieler Sponsoren in der Region für dieses gemeinsame Projekt“, erklären Gunnar Haase vom Rotarier-Club und Tino Pförtner vom Lions-Club.

Wer noch keinen Kalender hat, der muss sich beeilen. Die letzte Chance zum Erwerb des Kalenders besteht am Freitag, 27. November, von 15 bis 16 Uhr sowie am Samstag, 28. November, von 10 bis 12 Uhr in der Nordhäuser Marktpassage.