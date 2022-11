Fahrradclub blickt auf aktuelle Probleme im Kreis Nordhausen

Nordhausen. Worum es beim nächsten öffentlichen Monatstreffen des ADFC in Nordhausen geht.

Das Monatstreffen für November des Nordhäuser Kreisverbandes des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) ist am kommenden Freitag, 25. November, ab 18 Uhr im Jugendclubhaus in der Käthe-Kollwitz-Straße in Nordhausen, kündigt ADFC-Kreischef Lothar Burkhardt an. Das Treffen ist wie immer öffentlich. Neben allgemeinen Themen rund ums Radfahren in Stadt und Landkreis Nordhausen wollen die ADFC-Mitglieder in einem Beamervortag die diesjährige Radreise in Flandern (Belgien) in Erinnerung bringen. Einen Rückblick gibt es zudem auf die jüngste Radweg-Freigabe an der Aumühle. Mit dieser Strecke sind nun die Orte Görsbach und Auleben miteinander verbunden. Zum Treffen sind alle Interessierten herzlich willkommen.