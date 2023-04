Fahrraddieb in Nordhausen: Wertvolles E-Bike verschwindet aus dem Garten

Nordhausen. Ein unbekannter Ganove hat in der Nacht zum Karfreitag in Nordhausen ein Elektrofahrrad geklaut. Die Polizei ermittelt.

Aus einem Garten in der Straße der Genossenschaften entwendete ein unbekannter Täter ein Elektrofahrrad, berichtet die Polizei. Er habe sein Rad am Donnerstagabend mit einem hochwertigen Schloss an einem Dachträgerrohr gesichert, erklärte der Geschädigte den Beamten. Zur Mittagszeit am Karfreitag bemerkte der Eigentümer den Diebstahl und informierte sofort die Polizei. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein Cube Reaction Hybrid Pro 625 (orange) im Wert von 3000 Euro.