Fahrwerke erhalten Generalüberholung im Spreewald

Nordhausen. Schwerlastkran hebt tonnenschwere Last an der Wendeschleife in der Nordhäuser Parkallee.

Abtransportiert zur turnusmäßigen Generalüberholung wurden am Dienstag zwei jeweils fünf Tonnen schwere Fahrwerke einer Straßenbahn. Zuvor wurde diese von Andreas Meins und Frank Kasuch (von links) mit dem Gothawagen zur Wendeschleife an der Parkallee geschoben, da das Straßenbahndepot der Verkehrsbetriebe durch die Bauarbeiten in der Grimmelallee für den Schwerlastkran nicht erreichbar ist. Etwa zwei Monate dauere die Generalüberholung für die Combino-Fahrwerke.