Falsche Mails zur Kurzarbeit

Die Nordhäuser Arbeitsagentur warnt vor einer betrügerischen Mail. Um an persönliche Kundendaten zu gelangen, verschicken Kriminelle derzeit an Arbeitgeber und Unternehmen bundesweit unseriöse Mails unter der Mailadresse: kurzarbeitergeld@arbeitsagentur-service.de. In der Mail wird der Arbeitgeber unter anderem aufgefordert, konkrete Angaben zur Person, zum Unternehmen und zu den Beschäftigten zu machen, um Kurzarbeitergeld zu erhalten. „Im Absender ist keine Telefonnummer für Rückfragen angegeben. Arbeitgeber sollen auf keinen Fall auf die Mail antworten, sondern diese umgehend löschen“, betonte am Donnerstag Arbeitsagentur-Sprecherin Andrea Springer. Man selbst fordere auch nicht per Mail auf, Kurzarbeitergeld zu beantragen.