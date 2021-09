Familien öffnen ihre Garagen zum Flohmarkt in Niedersachswerfen und Harzungen

Niedersachswerfen. Mehr als 30 Teilnehmer beteiligen sich am Dorf-Garagen-Flohmarkt am 11. September.

Die Plakate stehen schon bereit. Am Samstag, 11. September, findet in Niedersachswerfen und Harzungen wieder der Dorf-Garagen-Flohmarkt statt. In der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr öffnen viele Familien ihre Höfe und Garagen. Organisatorin Gabriele Neumeyer freut sich, dass die Trödelveranstaltung in ihrem sechsten Jahr in Folge wieder auf viel Resonanz stößt. Bisher haben in Niedersachswerfen bereits mehr als 20 Familien zugesagt: „Viele Familien sind von Anfang an dabei, andere machen das erste Mal mit“, sagt Gabriele Neumeyer.

Flohmarktbesucher parken am Samstag in Niedersachswerfen am besten an der Kirche in der Ortsmitte. Von dort bietet sich ein erster Rundgang an: Etliche Familien in der Hoheitsstraße und in der Alexander-Puschkin-Straße beteiligen sich. Alle teilnehmenden Grundstücke, die auch gut im ganzen Ort verteilt sind, erkennt man dank gelber und grüner Luftballons schon aus der Ferne. Ortspläne mit allen teilnehmenden Familien sind an den Trödelständen hinterlegt.

Auch in Harzungen machen acht Familien mit. Dort organisiert in diesem Jahr erstmals Silke Lohrengel den Trödelmarkt.

Familien, die sich mit einem eigenen Stand beteiligen möchten, können sich bei Gabriele Neumeyer noch kurzfristig bis zum 8. September telefonisch unter 0175 / 854 69 50 anmelden. Hier gibt es auch weitere Informationen zu den Rahmenbedingungen.