Der beeindruckende Kreuzgang kann am 6. Dezember im Kerzenschein entdeckt werden.

Familienführung am Nikolaustag im Kloster Walkenried

Walkenried. Das Zisterziensermuseum lädt in den Kreuzgang ein.

Am Nikolaustag gibt es ab 17 Uhr eine Familienführung im Kloster Walkenried. Im von Kerzen erleuchteten Kreuzgang erfahren Teilnehmer Spannendes über die Walkenrieder Gottesmänner, die Klostergeschichte und den heiligen Nikolaus. Auf jedes Kind wartet eine bunte Überraschungstüte. Anmeldungen bitte bis 2. Dezember via E-Mail: info@kloster-walkenried.de oder per Tel., 05525 / 95 99 064.