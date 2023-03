Familienzentrum in Nordhausen vergibt Pralinen für Geschichten aus der Kindheit

Nordhausen. Das Familienzentrum in Nordhausen sammelt weiterhin die Erinnerungen von Südharzer Senioren. Ende März ist eine öffentliche Lesung dieser Geschichten geplant.

Seit nunmehr einem Jahr läuft der Aufruf des Familienzentrums des Jugendsozialwerks in Nordhausen an die Eltern- und Großeltern-Generationen, ihre Geschichten aus der Kindheit einzureichen. Etliche Ergebnisse liegen vor, berichtet Mathias Daniel, Sprecher des Jugendsozialwerks.

Die Seniorin Ingrid Wachowitz erzählt in ihrer biografischen Erinnerung von der Zeit der Zwangsevakuierung aus Breslau. Um diese Geschichte zu Papier zu bringen, erhielt die 88-Jährige von Yasmin Hans, die zum Personalstamm des Seniorenheims „Haus am Park“ gehört, einfühlsame Unterstützung. Für die Einreichung habe es nun – dank der Unterstützung der Aktion durch die Nordhäuser Kreissparkasse – als Anerkennung einen Gutschein und Pralinen gegeben.

Das Familienzentrum plant am Donnerstag, 30. März, um 10 Uhr eine öffentliche Lesung der eingereichten Geschichten. Dort soll im Zentrum auch eine Begegnung mit den Autorinnen und Autoren dieser niedergeschriebenen Erzählungen möglich sein. Dazu sind alle Interessierten ganz herzlich eingeladen. Es wird jedoch um Anmeldung per E-Mail oder Telefon gebeten.

Im Familienzentrum würde man sich über weitere Geschichten sehr freuen. Sie sollen als wertvolle Zeitdokumente auch veröffentlicht werden. Angeregt werden soll mit der Aktion ebenso das Weitergeben der Kindheitserinnerungen im privaten Umfeld.

Erwünscht sind ein Umfang von maximal fünf A4-Seiten, Kontaktdaten sowie eine Genehmigung der – auch anonym möglichen – Veröffentlichung. Eine Jury kümmert sich um alle eingereichten Texte. Kleine Preise für die Besten sponsert die Kreissparkasse.

Familienzentrum per Post an 99734 Nordhausen, Alexander-Puschkin-Straße 28, oder per E-Mail: familienzentrum-ndh@jugendsozialwerk.de