Fanrat von Wacker Nordhausen trifft sich

Der Mitglieder-und Fanrat des FSV Wacker 90 lädt alle Interessierten am Freitag, dem 19. Juni um 19 Uhr in den Hof der Gaststätte „Bella India“ in Nordhausen, Am Salzagraben 4a, ein.

Im Mittelpunkt steht ein Gedankenaustausch mit dem neu gewählten Präsidium und dem Ehrenrat des Vereins. Jeder kann Anregungen und Hinweise geben und sich damit in den Prozess des Vereins-Neubeginns aktiv einbringen. Die Mitglieder des Sprecherrats stellen außerdem ihre Tätigkeitsfelder vor, auch sind für das Gremium Ersatzkandidaten zu wählen.

Ein Teil der Freifläche vor der Gaststätte ist überdacht, es sollte auf witterungsgerechte Kleidung geachtet werden.