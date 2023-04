Fans halten Nordhäuser Traktorengeschichte wach

Freunde der Normag-Schlepper trafen sich in Kelbra.

Kelbra. Das Treffen der Normag-Schlepperfreunde hat längst Tradition – eine, die auch Kinder begeistert, wie die Teilnehmerliste vom vergangenen Wochenende zeigt.

Der siebenjährige Moritz Nagel aus Heringen war der jüngste Teilnehmer des 23. Normag- Treffens in Kelbra am vergangenen Wochenende.

Er drehte viele Runden mit einem Elektro-Normag. Gebaut hat diesen Minischlepper vor etlichen Jahren Rudolf Neubert aus dem sächsischen Somsdorf für seine neun Enkel. Einige Teile hatte er bei einem Schrotthändler entdeckt, alles andere ist Eigenbau.

Insgesamt 16 Normag-Schlepper – einst in Nordhausen gebaut – fanden den Weg in die Goldene Aue. Die weiteste Anreise hatte Werner Hofmann aus Landau an der Isar, allerdings ohne Schlepper. Andere kamen aus der Börde, aus Sömmerda, Dresden oder Nordhausen.

Einige wagten eine kleine Ausfahrt zum Kyffhäuser – nicht ganz ungefährlich ob der 36 Kurven bei einer großen Steigung. Letztlich aber kamen alle ohne Vorkommnisse in der Weide-Mühle wieder an. In gemütlicher Runde fachsimpelte man und schmiedete schon Pläne für das nächste Treffen. Coronabedingt war das Treffen zwei Jahre lang ausgefallen – und damit auch die Feier zum 25-jährigen Jubiläum, erklärte Lutz Aderhold, der Organisator des Treffens.