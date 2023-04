Fast 500 Menschen suchen binnen eines Jahres Hilfe bei Nordhäuser Suchtberatung

Nordhausen. Alkohol und Stimulanzien sind die Suchtmittel, die vergangenes Jahr die meisten Menschen zur Beratungsstelle des Nordhäuser Suchthilfezentrums kommen ließen. Mit dem Jahresbericht legte dieses nun interessante Zahlen vor.

Suchtprävention muss ein fester Bestandteil in der Bildungsarbeit werden. Mit diesem Ziel vor Augen hat das Nordhäuser Suchthilfezentrum der Diakonie im vergangenen Jahr erstmals Online-Weiterbildungen für Beratungslehrer angeboten. Präventionsprogramme wurden vorgestellt, Möglichkeiten der Vernetzung erörtert.

Das Format soll weitergeführt werden, heißt es im aktuellen Jahresbericht des Suchthilfezentrums, der am Montag veröffentlicht wurde. 108 Präventionsveranstaltungen und Projekttage, Weiterbildungen und Fachkräfteschulungen konnten für 2022 insgesamt bilanziert werden. Die fünf Mitarbeiter des Suchthilfezentrums gingen dafür an Schulen, ebenso aber zu Vereinen und ins Nordthüringer Schulamt.

Alkohol spielt weiterhin die größte Rolle

Die eigentliche Suchtberatung nahmen im vergangenen Jahr 631 Menschen in Anspruch, wobei 155 von ihnen Angehörige von Suchtkranken waren. Nach wie vor spielt Alkohol die größte Rolle – 239 Abhängige suchten am Schackenhof Hilfe. Eine Abhängigkeit von Stimulanzien wie Amphetamin, Crystal Meth, Kokain, Ecstasy oder Nikotin führte 131 Menschen in die Beratungsstelle. So hoch diese Zahl ist: Sie ist seit einigen Jahren rückläufig. 2019 zählten die Nordhäuser Suchtberater derer noch 322.

Interessant auch: Seit 2019 übersteigt die Gruppe jener, die ein Gehalt beziehen die Zahl der Arbeitslosengeld-II-Empfänger: 43 Prozent der Klienten gehörten zu ersterer Gruppe, nur 25 Prozent zu letztgenannter. Noch 2008 war das Verhältnis genau umgekehrt.

20 Abhängigen wurde voriges Jahr mit einer Wohngemeinschaft geholfen, wo sich die Bewohner gegenseitig im Abstinenz-Bewusstsein fördern. Daneben gibt es auch eine Tagesstätte für Suchtkranke.