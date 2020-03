Fast alle alten Straßenbäume in Nordhausen sind krank

Wo sie fehlen, fällt es auf: Die Freiherr-vom-Stein-Straße hat als Stadteinfahrt einen gänzlich anderen Charakter als die Parkallee. Straßenbäume prägen das Bild, verschönern es. Rund 19.000 weist das Baumkataster für Nordhausen auf. „Etwa 30 bis 40 Prozent der Bäume gehören zum Altbestand, sind älter als 70 Jahre“, lobt Stadtförster Axel Axt den Fleiß der Altvorderen. Allerdings stehe es gerade um diese Bäume nicht sehr gut. Fast alle seien von Pilzen befallen, die das Holz über kurz oder lang zerstören.

Immer mehr Fällungen für die Verkehrssicherheit nötig

Die Straßenränder in der Stadt sind „baumfeindlich“, weiß Axt: Der Boden ist verdichtet, die Temperatur meist höher als in freier Landschaft, die Windbelastung aufgrund der vorbeifahrenden Fahrzeuge relativ stark.

Immer wieder ertönen die Motorsägen, weil Bäume umzustürzen drohen. Jüngst verlor die Waisenstraße zwei Baumhasel, die Stolberger Straße drei Birken, die Oscar-Cohn-Straße wie auch die Emil-Reichardt-Straße jeweils einen Baumhasel. Die Stadt sei zur Verkehrssicherung verpflichtet, betont Steffen Meyer, der zuständige Sachgebietsleiter im Rathaus. „Es gibt keine Sinnlosfällungen.“ Dass die Stadt jüngst das Fällen von zwölf Obstbäumen in der Blasiistraße genehmigte, hänge indes mit dem Bau des Humboldt-Gymnasiums zusammen. „Dort ist die Entwässerung für die Schule geplant“, sagt Meyer.

Rußrindenkrankheit ist kein Thema

Allein infolge der Trockenheit in den beiden vergangenen Jahren seien an Straßen kaum Baumverluste zu verzeichnen. Das Gießen der 980 Jungbäume habe sich gelohnt, resümiert Axt. Alle ein bis zwei Wochen bekamen die Bäume Wasser aus dem Tank.

Bislang keine Probleme bereitete die Rußrindenkrankheit den etwa 600 bis 700 Ahornbäumen an Nordhausens Straßen. Eine reine Ahornallee von etwa 20 Jahre alten Bäumen gebe es nur in der Karl-Meyer-Straße, wo eine solche seit jeher gewachsen ist. „Ahorn ist zwar recht hitze- und trockenresistent, aber auch sehr salzempfindlich“, begründet der Stadtförster die geringe Ahornzahl.

Pilzsporen führen zu Husten, Fieber und Atemnot

Mitte Januar musste die Stadt 110 Ahornbäume vor allem im Wilden Hölzchen, aber auch am Beethovenring, im Gehege und im Förstemannpark wegen der Rußrinden-krankheit fällen. Das Holz wurde außerhalb der Stadt verbrannt. Atmet der Mensch die Sporen des Pilzes ein, können diese die Lungenbläschen entzünden, was mit Reizhusten einhergeht, mitunter auch mit Fieber und Atemnot.

„Sobald wir einen Hinweis auf die Rußrindenkrankheit bekommen, reagieren wir“, verspricht der Stadtförster rasches Handeln – notfalls auch in der Vegetationsperiode. Die Stadt selbst lässt ihre Baumkontrolleure jeden Straßenbaum mindestens einmal im Jahr begutachten. Erscheint es nötig, kann das Intervall auf sieben Monate verkürzt werden.

Neu gepflanzt werden sollen dieses Jahr einige Bäume in der Rauten- und Bahnhofstraße sowie in der Parkallee (wir berichteten). Einer vom Sturm umgeworfene Weide im Sundhäuser Kindergarten soll ein junger Ahorn folgen. Auch ein alter Baum im Bielener Kindergarten werde ersetzt. „Ja, wir haben noch viele mögliche Standorte für Straßenbäume“, sagt Axel Axt. Allerdings lohne sich eine Pflanzung nicht, solange die Straße – wie etwa im Fall der Langen Straße – noch saniert werden muss. Für Baumpflanzungen in Nordhausen stehen in diesem Jahr lediglich rund 16.000 Euro zur Verfügung.