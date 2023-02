„Faust“ kehrt auf den Brocken zurück

Wernigerode. Rund 90.000 Besucher sahen „Faust -Die Rockoper auf dem Brocken“ seit 2006. Nun gibt es ein neues spannendes Stück.

Nachdem der ursprünglich für das Frühjahr 2020 vorgesehene Start des neuen Rocktheaters „Faust auf dem Brocken“ nach Goethe coronabedingt mehrfach verschoben wurde, geht es am 3. November los. Die Harzer Schmalspurbahnen lassen den Literaturklassiker in neuer Form auf den höchsten Berg des Harzes mit zunächst neun Herbstveranstaltungen zurückkehren.

Seit 2006 veranstaltete die HSB mit „Faust – Die Rockoper auf dem Brocken“ ein erfolgreiches Gesamtpaket mit An- und Abreise im dampfenden „Mephisto-Express“ mit Hexen und Teufeln an Bord sowie dem teuflischen „Mephisto-Mahl“ in der Brockenherberge. 387 Aufführungen verzeichneten rund 90.000 Zuschauer.

Für das nun geplante Stück komponierten Jimmy Gee und Martin Constantin neue Musik. Die Klänge sind rockig bis sanft. Neu ist auch das aus der Feder von Hartmut Hecht und Michael Manthey stammende Libretto. Regie führt wie in den Vorjahren Christian Venzke, der auch für die Choreographie verantwortlich zeichnet und als Schauspieler wieder in seiner Stammrolle „Dr. Faust“ auftritt. Die Rolle des „Mephisto“ ist erstmals als weibliche und theatralisch-rockige „Mephista“ besetzt, die sich in einen „menschlichen Frauen-Teufel“ verwandelt und schließlich zu einer Mischung von beidem wird.

Auch Goethe selbst wird in Erscheinung treten und eine Wandlung vom Künstler und Kommentator bis hin zu Gott sowie einer Hexe durchlaufen. Ihn spielt Martin Constantin.

Tickets für die Aufführungen am 3., 4., 5., 10., 11., 12., 17., 18. und 19. November sind im Internet unter www.hsb-wr.de, unter Tel.: 03943 / 55 80 sowie in den HSB-Verkaufsbüros erhältlich.