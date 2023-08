Wenn ein Richter Plakate klebt, dann ist Wahlkampf in der Stadt. Stefan Marx (FDP) startet in Nordhausen die Aktion „Achtung Schulanfang! Kinderlärm ist Zukunftsmusik“.

FDP appelliert in Nordhausen an alle Autofahrer: Achtet auf die Schulanfänger!

Der Wahlkampf um das Amt des Oberbürgermeisters tritt auch bei den Freien Demokraten in die heiße Phase ein. Stefan Marx (Vorsitzender Richter am Thüringer Landesarbeitsgericht in Erfurt) ist ihr Kandidat. Gemeinsam mit seiner Nordhäuser FDP hat der 62-Jährige zu Beginn des neuen Schuljahres die Aktion „Achtung Schulanfang! Kinderlärm ist Zukunftsmusik“ gestartet.

Im Stadtgebiet haben die Freien Demokraten in der Nähe der sechs Grundschulen auffällige Plakate angebracht. Mit dieser Aktion wollen sie die Autofahrer zu einer erhöhten Aufmerksamkeit und einer vorsichtigen Fahrweise im Straßenverkehr rund um die Schulen auffordern. Die Nordhäuser FDP bittet alle Bürger der Stadt, den Erstklässlern in den ersten Tagen auf ihrem Schulweg besondere Aufmerksamkeit zu schenken. „Denn diese Schüler müssen ihren Schulweg jetzt erst noch kennenlernen“, betont Stefan Marx.

Hinweise und Ideen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den Schulwegen in Nordhausen können besorgte Eltern oder Großeltern an die Stadtratsfraktion der FDP weitergeben. Die Mitglieder der Fraktion wollen sich dann für eine Umsetzung dieser Vorschläge einsetzen.