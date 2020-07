Graffiti an der neuen Treppe im Gehege sowie am Schöppemännchen sorgten in Nordhausen für Empörung.

FDP-Stadtrat kritisiert Nordhäuser Linksjugend in Graffiti-Debatte

In die Debatte um Graffiti-Schmiererein im Gehege und einer Forderung der Linksjugend nach Flächen für legale Wandkunst hat sich auch FDP-Stadtrat und Seniorenbeauftragter Wolf-Detlev Höpker eingeschaltet. Er fordert die Verfasser einer Pressemitteilung, die die Graffiti im Gehege als „kulturelle Aneignung des öffentlichen Raums“ verstehen, zum Umdenken auf: „Ihr solltet die überwiegende Meinung der Öffentlichkeit zu diesem Fall akzeptieren“, appelliert er in seinem Schreiben. Er selbst gehe fast täglich durch das Gehege und sei vom Anblick der Schmierereien an der sanierten Treppe „entsetzt“ gewesen. Den Bauhofmitarbeitern gehe es sicher ähnlich, vermutet er. „Abgesehen von der gelungenen Gestaltung der Treppe fühlen sie sich in ihrer Arbeit mehr als missachtet und erwarten zurecht eine Reaktion des Übeltäters.“

Wolf-Detlev Höpker sitzt für die FDP im Stadtrat

Aus Sicht des Stadtrats könne man sich dem Thema Graffiti geschickter nähern als über Vandalismus. "Geeignete Flächen dürften wohl zu finden sein, aber bitte nicht so!" Anders als die Treppe seien Schmierereien keine Bereicherung für Nordhausen.

Wo könnten Sie, liebe Leser, sich öffentliche Flächen für Graffiti-Kunst in Nordhausen vorstellen? Schreiben Sie es uns als Leserbrief an nordhausen@thueringer-allgemeine.de