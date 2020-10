FDP will Lärmproblem in Altstadt von Nordhausen angehen

Ein Appell für mehr Sachlichkeit in der Debatte zur Trägerschaft des ÖPNV in Nordhausen hat jetzt Manuel Thume gehalten. Bei der schwerwiegenden Entscheidung dürfe sich der Stadtrat „nur auf Fakten und nicht auf Querschläger aus der Behringstraße beziehen“, moniert der FDP-Fraktionschef die Einmischung durch den Landrat. Dessen Ankündigung, bei einem Trägerwechsel andere kommunale Unternehmen auf Gesellschafteranteile zu überprüfen, sei „Populismus“, ärgert Thume sich. Im Entscheidungsprozess sei man mit dem Rathaus zuletzt besser ins Gespräch gekommen und habe offene Fragen kommuniziert, resümiert er den aktuellen Stand eines Beschlusses, der einer der schwierigsten für den Stadtrat überhaupt sein dürfte, wie er glaubt.

Die FDP erreicht die Debatte in einer bislang erfolgreichen Legislatur, zieht Thume Zwischenfazit. Wieder in Fraktionsstärke habe man bisher für drei eigene Beschlüsse Mehrheiten gefunden: So wird auf Initiative der FDP für jedes neugeborene Kind der Stadt fortan ein Baum gepflanzt. Durch eine Änderung der Sondernutzungsgebühr ist Gastronomen finanziell unter die Arme gegriffen. Zudem wurden Seniorentarife in den städtischen Bädern erwirkt. „Wir setzen damit peu à peu unser Wahlprogramm durch“, freut sich Thume.

Ein neues Betätigungsfeld der drei FDP-Stadträte: die Altstadt. Mehr und mehr entwickle sich das Viertel zum Kiez für junge Familien, sagt Thume über das Quartier, in dem auch seine Partei ein Büro hat. Dem Zuzug müsse die Stadt nun mit verkehrstechnischen Besserungen begegnen. „Die Altstadt leidet unter starkem Verkehr und Lärm“, weiß er aus Bürgergesprächen. Dagegen wolle sich die FDP mit anderen Fraktionen stark machen. Möglichkeiten sieht er unter anderem im versetzten Parken, in der Ausweisung von Spielstraßen und der Entwicklung des alten Wasserverbandsgeländes. Dort könne eine Tiefgarage mit Zufahrt über die Wallrothstraße viel Verkehr aus dem Altendorf vermeiden, hofft Thume.