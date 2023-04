In der Hesseröder Straße fehlen zwölf Bäume. Die Stadt will sie nachpflanzen.

Fehlende Bäume in Hesseröder Straße in Nordhausen werden nachgepflanzt

Nordhausen. Stadtverwaltung kann noch keinen genauen Zeitpunkt für Anpflanzung nennen. Auch zwei Bäume in Bahnhofstraße und Bahnhofsplatz werden neu.

In der Hesseröder Straße in Nordhausen fehlen zwölf Bäume. Das ist einem aufmerksamen Leser unserer Zeitung aufgefallen. Wie lange soll dieser unbefriedigende Zustand noch bestehen bleiben? Wir fragten bei der Nordhäuser Stadtverwaltung nach.

„Es gibt Pläne, diese Bäume durch Nachpflanzungen zu ersetzen, aber der genaue Zeitpunkt ist noch offen“, sagte Nordhausens Stadtförster Axel Axt am Dienstag. In diesem Jahr werde die Pflanzung aber wahrscheinlich nicht mehr stattfinden. Auch in der Fußgängerzone in der Bahnhofstraße fehle eine Hainbuche, genauso wie eine Platane am Bahnhofsplatz. „Beide Bäume werden wir voraussichtlich im Herbst nachpflanzen“, kündigte der Stadtförster an.