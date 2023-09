Der Nordhäuser Fotograf Michael Garke bietet am kommenden Sonntag wieder Führungen durch den Splitterschutzgraben an.

Fenster in die Vergangenheit: Führungen durch Splitterschutzgraben in Nordhausen

Nordhausen. Zum Tag des Offenen Denkmals wird der unterirdische Bunker in Nordhausen geöffnet.

Zum Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag bietet die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Einblicke in ein ganz besonderes Objekt in Nordhausen. „Auch in diesem Jahr öffnen wir gemeinsam mit der Gästeführergilde den Splitterschutzgraben unterhalb des Spendekirchhofes für die Öffentlichkeit. Michael Garke wird wieder Führungen durch das rund 80 Jahre alte Bauwerk anbieten“, kündigt SWG-Geschäftsführerin Inge Klaan an.

Das etwa 50 Meter lange Bauwerk bot im Zweiten Weltkrieg rund 200 Nordhäusern Schutz vor umherfliegenden Bombensplittern. Führungen durch den Splitterschutzgraben sind am 10. September von 10 bis 15 Uhr, Treffpunkt ist die Tür gegenüber der Gaststätte „Zum Socken“ in der Barfüßer Straße 24. Mit Wartezeiten ist zu rechnen.