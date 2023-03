Feriencamp in Nordhausen hat nur noch wenig freie Plätze

Nordhausen. Eltern sollten ihre Kinder schnell beim Horizont-Verein anmelden, bevor alle Plätze belegt sind.

Sehr beliebt ist das Sommerferiencamp auf dem Rittergut Harzrigi in Nordhausen, das vom Horizont-Verein betrieben wird und für das nur noch wenige Plätze frei sind. Vom 15. bis 21. Juli tauchen dort wieder Ferienkinder im Alter von sieben 7 bis 14 Jahren als Burgfräulein und Knappen in eine wiederbelebtes Mittelalterszenerie. Sie sind auf den Rittergut-Ponys hoch zu Ross unterwegs rundherum im Harzrigi-Wald, bauen Schwerter und Schilde, basteln Kostüme und machen es sich abends mit spannenden Geschichten und Stockbrot am Lagerfeuer gemütlich. Als Höhepunkt wartet zum Abschluss ein großes Fest mit Tanzmusik und deftigem Rittergelage – hier ist Besteck verpönt, die Knochen werden einfach über die Schulter geworfen.