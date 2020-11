Fernwärmeleitung für Nordhäuser Ammerberg und Hochschule

Unermüdlich weiter gehen die Arbeiten an der neuen Fernwärmeleitung am Nordhäuser Ammerberg, an der am Montag Sandor Bekesi schweißte. Die Energieversorgung Nordhausen baut ihr Fernwärmenetz im Bereich des Wohnquartiers Ammerberg aus. Angebunden mit erdverlegten Kunststoffmantelrohrleitungen wird auch die Hochschule. Das Vorhaben trägt dazu bei, die CO2-Bilanz der Wärmeversorgung zu verbessern. Pro Jahr sollen so rund 3500 Megawattstunden Primärenergie eingespart und 235 Tonnen klimaschädliche Abgase vermieden werden.