Festlicher Glanz im Kreis Nordhausen: Pfarrgarten wird zum Weihnachtsmarkt

Kleinfurra. Der Weihnachtsmann hatte am Wochenende im Kreis Nordhausen richtig viel zu tun. Aber er hat es trotzdem wieder geschafft, alle Märkte zu besuchen. Wo er am Samstag zu Gast war.

Eine schöne Tradition lockte viele Besucher in den Pfarrgarten Kleinfurra. Schon zum 4. Mal fand der Weihnachtsmarkt dort statt. Die Kaffeetafel für die Rentner sowie das Programm des Kindergartens waren gut besucht. Die Kleinen freuten sich über den Weihnachtsmann, der für sie viele Überraschungen dabei hatte. Besonderer Höhepunkt war auch in diesem Jahr das Konzert in der Kirche. Vielen Dank den Bläsern um Andreas Rumpf, Erika Herzel an der Orgel und der Pfarrerin Marina Mönnich für ihre einstimmenden Worte in den Advent. Bis spät in die Nacht erfreuen sich die Gäste am Markt. Ein Danke geht an die fleißigen Helfer, besonders Familie Meyer, ohne die dieser Tag nicht möglich gewesen wäre.