Festnetztelefone in Sophienhof fallen aus

Von einer guten Internetverbindung wie sie andernorts besteht, ist Sophienhof weit entfernt. Da macht sich Wolfgang Jörgens nichts vor. „Das ist absolutes Mittelalter“, räumt der ehemalige Ortschef des 50 Einwohner zählenden Ortes ein. Etwas neidisch blickt er da nach Rothesütte, das nicht viel größer ist, dafür aber über ein Glasfasernetz verfügt. „Dort gibt es keine Probleme mit dem Internet oder mit dem Telefon“, sagt Wolfgang Jörgens. Denn auch um die Telefonanschlüsse ist es in Sophienhof nicht gut bestellt. „Seit einigen Wochen schon kommen Anwohner auf mich zu, bei denen der Festnetzanschluss ausgefallen ist“, erzählt der frühere Ortschef. Ihn wundert das nicht. „Die Zuleitung nach Sophienhof ist veraltet, stammt noch aus DDR-Zeiten“, sagt Wolfgang Jörgens. Mehrfach habe er sich schon an den zuständigen Telefonanbieter – die Telekom – gewandt und gebeten, sich um das Problem zu kümmern. Mit wenig Erfolg. „Das interessiert dort niemanden“, erläutert er. Wolfgang Jörgens vermutet, dass ein Dorf wie Sophienhof schlichtweg zu klein und damit nicht wichtig genug für einen so großen Konzern ist. Doch hinnehmen will er diese Haltung nicht. „Ich gebe nicht auf und bleibe weiter dran. Muss denn erst ein Mensch sterben, bis etwas passiert?“, fragt sich der Sophienhofer.

So unwahrscheinlich sei das nicht. „Vor Kurzem gab es einen Notfall im Ort, wo der Rettungsdienst gerufen werden musste, aber das Telefon nicht ging. Zum Glück konnten die Betroffenen per Handy, das über einen anderen Anbieter läuft, einen Notruf absetzen“, schildert er. Aber nicht nur für die Einwohner muss Sophienhof sowohl telefonisch, als auch online besser aufgestellt werden. „Wir haben hier ja auch viel Tourismus. Das sollte nicht vergessen werden“, gibt er zu bedenken. Unterstützung bei der Erreichung seines Zieles erhofft sich der Sophienhofer nun vom Gemeinderat von Harztor, dem er die Lage in dessen letzter Sitzung ausführlich geschildert hat. Landgemeindebürgermeister Stephan Klante (CDU) versprach ihm, sich der Sache anzunehmen. Die Telekom selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.