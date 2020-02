Festumzug durch Wipperdorf und gelungener Auftakt in Neustadt

Seit 40 Jahren erklingt in Wipperdorf ein kräftiges „Wi-Wau“, wenn die fünfte Jahreszeit gefeiert wird. Dieses närrische Jubiläum hieß es zu würdigen. Schon die ersten Veranstaltungen im neuen

Domizil, der Kulturscheune auf dem Sportplatz, gingen erfolgreich über die Bühne. Der unbestrittene Höhepunkt der Jubiläumssaison war aber der Festumzug durch die Straßen des Ortes am Sonntag. Fast ein Jahr bereiteten sich die Mitglieder des Wipperdorfer Carneval-Clubs (WCC) auf dieses Ereignis vor.

Und sie wurden für ihre Mühen belohnt. Selbst Sturmtief Victoria konnte das närrische Volk von der Wipper und ihre Gäste nicht ausbremsen. Mit 21 Wagen, 25 Fußgruppen, drei Spielmannszügen und unzähligen Teilnehmern zog ein bunter karnevalistischer Lindwurm durch Wipperdorf.

Befreundete Karnevalsvereine kamen aus fast allen Ecken des Landkreises an die Wipper. Von Sülzhayn über Günzerode bis hin nach Wülfingerode reichte das Einzugsgebiet. Mit dem Bergaer Karneval-Club gab sich sogar Besuch jenseits der Landesgrenze die Ehre.

Eine Kehrmaschine wartet auf ihren Einsatz

Ein grandioser Festumzug mit vielen Gastvereinen krönt die 40. Saison des Wipperdorfer Karnevalvereins. Foto: Birgit Eckstein

Insgesamt 15 Gastvereine waren am Start. Auch Vereine, Unternehmen und Einrichtungen aus dem Ort bereicherten mit ihren liebevoll geschmückten Wagen und fantasievollen Kostümen den Umzug. Die Stimmung war bei Teilnehmern und Zuschauern großartig. Teils ebenso bunt verkleidet, jubelten sie dem Narrenvolk zu.

Die Einwohner von Wipperdorf erwiesen ihrem WCC mit geschmückten Häusern die Ehre. Darauf, dass „Victoria“ die Überreste des Umzugs beseitigte, verließ man sich in Wipperdorf aber nicht: Eine Kehrmaschine wartete auf ihren Einsatz. Noch zweimal ist der WCC in dieser Saison auf der Bühne zu erleben. Die Festsitzung am 22. Februar um 19.11 Uhr und die Weiberfastnacht am 21. Februar ab 20.11 finden in der Kulturscheune auf dem Sportplatz statt.

Musikalisch mit einem neuen Programmpunkt

„Osterode-Helau, Neustadt-Helau, Hohnstein-Helau“ ertönte es am Samstag auf dem gut gefüllten Saal Hohnstein in Neustadt. Dorthin hatten die Mitglieder des Neustadt-Osteröder Carnevalsvereins (OCV) zur ersten Festsitzung ihrer 65. Session eingeladen. Unter dem Motto „30 Jahre Wendezeit – OCV immer bereit!“ wurde den zahlreich erschienenen Gästen ein buntes Programm geboten.

Das Prinzenpaar des Neustadt-Osteröder Carnevalsvereins, Jeniffer II. und Martin I., meisterte ihren ersten Auftritt mit Bravour. Foto: Doreen Hotzan

Mit von der Partie waren wieder die Glitzerfunken, die Jugendtanzgruppen, die Garde, die Sängerknaben, die drei Damentanzgruppen des Vereins, die drei lustigen Schnapsdrosseln sowie das Männerballett. Musikalisch ging der OCV dieses Mal neue Wege. So begleitete erstmals das Duo Musikbox mit Kevin Neon das Programm.

Ihren ersten Auftritt meisterte an diesem Abend auch das neue Prinzenpaar. Prinzessin Jeniffer II. und Prinz Martin I. erklärten souverän die Kussfreiheit für eröffnet und nahmen aus den Händen von Neustadts Ortschef Dirk Erfurt (parteilos) den Gemeindeschlüssel entgegen. Neben ihnen auf der Bühne durfte auch Kinderprinzessin Lea I., die Tochter von Jeniffer II., sitzen.

Für die Rosenmontagsveranstaltung am 24. Februar um 19.11 Uhr gibt es Restkarten im Bestellshop von Karin Pförtner in der Burgstraße 22 in Neustadt.