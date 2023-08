Feuer-Alarm im Südharz: Mähdrescher steht plötzlich in Flammen

Bösenrode. Erntearbeiten im Südharz enden mit einem Feuerwehr-Einsatz. Trotz der Löscharbeiten kann der Mähdrescher nicht gerettet werden. Er brennt komplett aus.

Bei Erntearbeiten zwischen Bösenrode und Uftrungen geriet am frühen Sonntagabend ein Mähdrescher in Brand. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine schwarze Rauchsäule wahrnehmen. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand der Mähdrescher in Vollbrand. Trotz eines sofortigen Löschangriffes konnten die Einsatzkräfte nicht verhindern, dass der Mähdrescher komplett ausbrannte. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bösenrode, Berga und Rosperwenda. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.