Feuer sind kontrollierte Brände

Nach der Absage der Osterfeuer im Landkreis sind die Feuerwehren nun damit beschäftigt, diese kontrolliert abbrennen zu lassen. So geschehen am Mittwochvormittag auch bei Osterode. „Dies geschieht derzeit in allen Gemeinden des Landkreises in Absprache mit dem Landratsamt“, erklärte Stephan Klante, Chef des hiesigen Gemeinde- und Städtebunds.