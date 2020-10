Fachleute leisten Sandstrahlarbeiten im Becken des Feuerlöschteichs in Hörningen.

Feuerlöschteich in Hörningen wird saniert

Sanierungsarbeiten laufen am Feuerlöschteich in Hörningen. Die Stadt Nordhausen investiert nach eigenen Angaben rund 10.000 Euro. Nach den Sandstrahlarbeiten soll das Becken eine Versieglung aus faserverstärktem Beschichtungsmörtel erhalten. „Als Feuerwehr der Stadt Nordhausen ist uns der Erhalt des Löschteichs in Hörningen als Back-up für die Brandbekämpfung und zusätzlich zur Löschwasserversorgung über das Hydrantensystem vor Ort wichtig,“ erklärt Thomas Schinköth, amtierender Leiter der Nordhäuser Berufsfeuerwehr. Gespeist wird der Teich durch eine Quelle unter dem Becken. Die Arbeiten sollen Anfang November beendet sein.